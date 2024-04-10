Британський портал Football London проаналізував вихід на заміну українського півзахисника Арсенала Олександра Зінченка у першому чвертьфіналі Ліги чемпіонів проти Баварії (2:2).

"Багато хто вважав би за краще, щоб Такехіро Томіясу вийшов після перерви, але Зінченко продемонстрував свою цінність для команди.

Привіт від Кейна у відеоогляді матчу Арсенал – Баварія – 2:2

Українець приніс Арсеналу необхідну холоднокровність під час атакувальних дій і насправді був доволі непоганим у захисті", – резюмував журналіст Football London.

Нагадаємо, Зінченко розпочав гру у запасі і вийшов на поле після перерви за рахунку 2:1 на користь Баварії. Українець допоміг "канонірам" вирвати нічию, зберігши непогані шанси на вихід у півфінал Ліги чемпіонів.

Арсенал розписав ефектну нічию з Баварією у 1/4 фіналу ЛЧ – Зінченко вийшов по перерві, перегорнувши хід гри