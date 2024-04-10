Британский портал Football London проанализировал выход на замену украинского полузащитника Арсенала Александра Зинченко в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против Баварии (2:2).

"Многие предпочли бы, чтобы Такехиро Томиясу вышел после перерыва, но Зинченко продемонстрировал свою ценность для команды.

Привет от Кейна в видеообзоре матча Арсенал – Бавария – 2:2

Украинец принес Арсеналу необходимое хладнокровие во время атакующих действий и на самом деле был довольно неплохим в защите", – резюмировал журналист Football London.

Напомним, Зинченко начал игру в запасе и вышел на поле после перерыва при счете 2:1 в пользу Баварии. Украинец помог "канонирам" вырвать ничью, сохранив неплохие шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов.

Арсенал расписал эффектную ничью с Баварией в 1/4 финала ЛЧ – Зинченко вышел после перерыва, перевернув ход игры