"Зинченко продемонстрировал свою ценность для Арсенала": в Англии высоко оценили игру украинца в матче против Баварии
Британский портал Football London проанализировал выход на замену украинского полузащитника Арсенала Александра Зинченко в первом четвертьфинале Лиги чемпионов против Баварии (2:2).
"Многие предпочли бы, чтобы Такехиро Томиясу вышел после перерыва, но Зинченко продемонстрировал свою ценность для команды.
Привет от Кейна в видеообзоре матча Арсенал – Бавария – 2:2
Украинец принес Арсеналу необходимое хладнокровие во время атакующих действий и на самом деле был довольно неплохим в защите", – резюмировал журналист Football London.
Напомним, Зинченко начал игру в запасе и вышел на поле после перерыва при счете 2:1 в пользу Баварии. Украинец помог "канонирам" вырвать ничью, сохранив неплохие шансы на выход в полуфинал Лиги чемпионов.
Арсенал расписал эффектную ничью с Баварией в 1/4 финала ЛЧ – Зинченко вышел после перерыва, перевернув ход игры