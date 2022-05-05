Портал WhoScored склав найкращу команду півфінальної стадії ЛЧ 2021/22 за підсумками всіх чотирьох матчів. У списку опинився і українець Олександр Зінченко.

Окрім 25-річного українця, який у двох поєдинках проти Реала отримав середню оцінку 7.21, Манчестер Сіті представлений Бернарду Сілвою, Кевіном де Брюйне і Ріядом Марезом. Від Реала, який пройшов Ман Сіті у півфіналі (6:5 за сумою двох матчів) у символічній збірній опинилися Тібо Куртуа і Карім Бензема.

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Одразу п'ятеро футболістів Ліверпуля потрапили в команду півфінальної стадії. Це ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Фабінью і Мане. А от Вільяреал став єдиним півфіналістом, який не делегував у команду жодного гравця.

Нагадаємо, фінал ЛЧ 2021/22 Ліверпуль – Реал Мадрид буде зіграний 28 травня в Парижі.

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