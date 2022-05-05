Портал WhoScored составил лучшую команду полуфинальной стадии ЛЧ 2021/22 по итогам всех четырех матчей. В списке оказался и украинец Александр Зинченко.

Кроме 25-летнего украинца, получившего в двух поединках против Реала среднюю оценку 7.21, Манчестер Сити представлен Бернарду Силвой, Кевином де Брюйне и Риядом Марезом. От Реала, прошедшего Ман Сити в полуфинале (6:5 по сумме двух матчей) в символической сборной оказались Тибо Куртуа и Карим Бензема.

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Сразу пятеро футболистов Ливерпуля попали в команду полуфинальной стадии. Это ван Дейк, Конате, Александер-Арнольд, Фабиньо и Мане. А вот Вильярреал стал единственным полуфиналистом, не делегировавшим в команду ни одного игрока.

Напомним, финал ЛЧ 2021/22 Ливерпуль – Реал Мадрид будет сыгран 28 мая в Париже.

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