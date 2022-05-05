Футболісти Реала не стримували емоцій у роздягальні після героїчного виходу в фінал Ліги чемпіонів. Гучні вигуки, запальні танці від Менді, Вінісіуса та решти гравців мадридського клубу віддзеркалювали емоції фанатів після матчу.

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Втім, не всі поділяли цієї радості. Зокрема, Андрій Лунін був дуже стриманим та навіть не посміхнувся, зайшовши до роздягальні.

Нагадаємо, Реал здолав Манчестер Сіті у матчі-відповіді (3:1), забивши два голи за 2 хвилини та перевівши гру в овертайм, де і добив суперника. Команду Анчелотті у фіналі ЛЧ очікує Ліверпуль.

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