Зінченко потрапив до команди тижня в Лізі чемпіонів
УЄФА оголосив одинадцятку найкращих гравців за підсумками поточного тижня Ліги чемпіонів.
До символічної команди потрапив і український легіонер Манчестер Сіті Олександр Зінченко.
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Воротар: Адан (Спортінг Л);
Захисники: Зінченко, Ляпорт (обидва – Ман Сіті), Шкріняр, Бастоні (обидва – Інтер), Зюле (Баварія);
Півзахисники: Сане, Гнабрі, Мюллєр (усі – Баварія);
Нападники: Лєвандовскі (Баварія), Бензема (Реал).
Нагадаємо, вже наступного тижня відбудуться решта матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.
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