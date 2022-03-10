Зинченко попал в команду недели в Лиге чемпионов
17:19 - Читати українською
УЕФА объявил одиннадцать лучших игроков по итогам текущей недели Лиги чемпионов.
В символическую команду попал и украинский легионер Манчестер Сити Александр Зинченко.
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Вратарь: Адан (Спортинг Л);
Защитники: Зинченко, Ляпорт (оба – Ман Сити), Шкриняр, Бастони (оба – Интер), Зюле (Бавария);
Полузащитники: Сане, Гнабри, Мюллер (все – Бавария);
Нападающие: Левандовски (Бавария), Бензема (Реал).
Напомним, уже на следующей неделе состоятся остальные ответные матчи 1/8 финала Лиги чемпионов.
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