Олександр Зінченко змусив говорити про себе, навіть не зігравши у матчі Ліги чемпіонів Атлетіко – Манчестер Сіті (0:0).

Перед початком поєдинку українець продемонстрував класну техніку і прийом м'яча, перепасовуючись із Джеком Грілішем. Резервісти Ман Сіті потішили вболівальників на Ванда Метрополітано кількома трюками, набиваючи м'яч і точно віддаючи на партнера через півполя. Техніки гравців не витримав навіть газон, на якому Олександр послизнувся під час чергової передачі на одноклубника.

Атлетіко – Манчестер Сіті: Зінченко з-за меж поля сміливо поліз на двох суперників, заступившись за Фодена

До слова, Зінченко відзначився і під час гри, хоч і не вийшов на поле. Наприкінці поєдинку українець заступився за Філа Фодена, сміливо пішовши на двох гравців Атлетіко після брутального фолу проти одноклубника. Гравці Манчестер Сіті були настільки вражені вчинком Олександра, що назвали його неофіційним гравцем матчу, інформує City Xtra.

Нагадаємо, Манчестер Сіті вийшов у півфінал ЛЧ завдяки нульовій нічиїй у Мадриді та перемозі в першому матчі. У півфіналі підопічні Хосепа Гвардіоли зіграють з Реалом, іншого фіналіста визначать Ліверпуль і Вільяреал.

Манчестер Сіті вистраждав нічию з Атлетіко, прорвавшись у півфінал ЛЧ – Зінченко став героєм навіть у запасі