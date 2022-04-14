Кінцівка матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів вийшла дуже гарячою. Не в останню чергу завдяки укранському футболісту.

На початку компенсованого часу захисник "матрацників" Феліпе грубо зіграв проти Філа Фодена. Окрім підкату, бразилець ще й підло врізав англійцеві по ногах.

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Поки атакувальний хавбек "містян", якому діставалося протягом всього матчу, лежав на газоні, до нього підбіг Стефан Савіч. В епіцентр подій прибіг Олександр Зінченко, який відтягнув чорногорця від Фодена, після чого ледь не пішов розбиратися ще й із Маркосом Льоренте. Виникла сутичка, яка тривала хвилини дві. У штовханині взяли участь гравці обох команд – як ті, шо були на полі, так і запасні.

Феліпе, який брутальним фолом проти Фодена і спровокував пристрасті, отримав жовту. Вона стала для нього другою – Атлетіко догравав поєдинок у меншості. Попередження від арбітра отримав і Савіч.

Зінченко обійшовся без картки, зате фанати в соцмережах вражені вчинком українського універсала, відзначивши його мужність і готовність битися за команду, навіть не беручи участь у грі.

Поєдинок завершився нульовою нічиєю, яка вивела Манчестер Сіті у півфінал Ліги чемпіонів (1:0 за сумою двох матчів).

Манчестер Сіті вистраждав нічию з Атлетіко, прорвавшись у півфінал ЛЧ – Зінченко став героєм навіть у запасі

Nah Savic had his hand in between Zinchenko’s legs but still managed to drag Foden what is this



pic.twitter.com/1tUohUR2AZ — Sahil (@Criminal__x) April 13, 2022