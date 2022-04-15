Александр Зинченко заставил говорить о себе, даже не сыграв в матче Лиги чемпионов Атлетико – Манчестер Сити (0:0).

Перед началом поединка украинец продемонстрировал классную технику и приём мяча, перепасовываясь с Джеком Грилишем. Резервисты Ман Сити порадовали болельщиков на Ванда Метрополитано несколькими трюками, набивая мяч и точно отдавая на партнера через полполя. Техники игроков не выдержал даже газон, на котором Александр поскользнулся во время очередной передачи на одноклубника.

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К слову, Зинченко отличился и во время игры, хоть и не вышел на поле. В конце поединка украинец вступился за Фила Фодена, смело пойдя на двух игроков Атлетико после агрессивного фола против одноклубника. Игроки Манчестер Сити были так поражены поступком Александра, что назвали его неофициальным игроком матча, информирует City Xtra.

Напомним, Манчестер Сити вышел в полуфинал ЛЧ благодаря нулевой ничьей в Мадриде и победе в первом матче. В полуфинале подопечные Хосепа Гвардиолы сыграют с Реалом, другого финалиста определят Ливерпуль и Вильярреал.

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