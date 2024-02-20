Захисник Арсенала Олександр Зінченко не зіграє в матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти Порту.

Мікель Артета в матчі проти португальської команди зможе розраховувати на півзахисника Фабіу Вієйру. Але в лазареті Арсенала залишаються кілька важливих гравців для команди.

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Як повідомляє Standard, Олександр Зінченко не зіграє проти Порту через проблеми з литкою. Також будуть відсутні Габріель Жезус та Томіясу, які продовжують відновлюватися після травм. Що стосується Томаса Партея, то він тренувався з командою, але ще не готовий вийти на поле.

Нагадаємо, Арсенал зустрінеться з Порту в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів завтра, 21 лютого. Початок матчу о 22:00 за київським часом.

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