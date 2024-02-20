Защитник Арсенала Александр Зинченко не сыграет в матче 1/8 финала Лиги чемпионов против Порту.

Микель Артета в матче против португальской команды сможет рассчитывать на полузащитника Фабиу Виейра. Но в лазарете Арсенала остаются несколько важных игроков для команды.

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Как сообщает Standard, Александр Зинченко не сыграет против Порту из-за проблем с икрой. Также будут отсутствовать Габриэль Жезус и Томиясу, которые продолжают восстанавливаться после травм. Что касается Томаса Партея, то он тренировался с командой, но еще не готов выйти на поле.

Напомним, Арсенал встретится с Порту в 1/8 финала Лиги чемпионов завтра, 21 февраля. Начало матча в 22:00 по киевскому времени.

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