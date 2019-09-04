Зінченко, літні новачки, травмований Сане – Манчестер Сіті оголосив заявку на Лігу чемпіонів, де зіграє з Шахтарем

Англійський Манчестер Сіті визначився із гравцями, які зможуть зіграти на груповому етапі Ліги чемпіонів сезону 2019/20.

До заявки з 22-х гравців на матчі головного єврокубка потрапили 4 літні новачки "містян" – голкіпер Карсон, оборонці Анхеліньо та Канселу, а також хавбек Родрі. Про це повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Джан і Манджукіч не потрапили до заявки Ювентуса на Лігу чемпіонів

Також знайшлося місце в складі Сіті українцю Олександру Зінченку, а також травмованому вінгеру Лерою Сане. Останній через важку травму змушений пропустити орієнтовно півроку, тому його потрапляння до заявки здивувало.

Повна заявка Манчестер Сіті:

Воротарі: Браво, Едерсон, Карсон

Захисники: Вокер, Стоунз, Зінченко, Анхеліньо, Ляпорт, Менді, Канселу, Отаменді

Півзахисники: Стерлінг, Гюндоган, Родрі, Де Брюйне, Сане, Б. Сілва, Д. Сілва, Фернандінью, Марез

Нападники: Жезус, Агуеро

Нагадаємо, що груповий етап Ліги чемпіонів стартує за 2 тижні. У першому турі Манчестер Сіті зустрінеться із донецьким Шахтарем. Матч відбудеться 18 вересня на харківському ОСК Металіст.

Зінченко – лідер у 3-х речах і співавтор голів, ритуал українця, жахи Гвардіоли: англійські ЗМІ про Ман Сіті – Брайтон