Зинченко, летние новички, травмированный Сане – Манчестер Сити объявил заявку на Лигу чемпионов, где сыграет с Шахтером

Английский Манчестер Сити определился с игроками, которые смогут сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/20.

К заявке из 22-х игроков на матчи главного еврокубка попали 4 летние новички "горожан" – голкипер Карсон, защитники Анхелиньо и Канселу, а также хавбек Родри. Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

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Также нашлось место в составе Сити украинцу Александру Зинченко, а также травмированному вингеру Лерою Сане. Последний из-за тяжелой травмы вынужден пропустить ориентировочно полгода, поэтому его попадание в заявку удивило.

Полная заявка Манчестер Сити:

Вратари: Браво, Эдерсон, Карсон

Защитники: Уокер, Стоунз, Зинченко, Анхелиньо, Ляпорт, Менди, Канселу, Отаменди

Полузащитники: Стерлинг, Гюндоган, Родри, Де Брюйне, Сане, Б. Силва, Д. Силва, Фернандиньо, Марез

Нападающие: Жезус, Агуэро

Напомним, что групповой этап Лиги чемпионов стартует через 2 недели. В первом туре Манчестер Сити встретится с донецким Шахтером. Матч состоится 18 сентября на харьковском ОСК Металлист.

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