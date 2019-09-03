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Джан і Манджукіч не потрапили до заявки Ювентуса на Лігу чемпіонів

22:20 731 Читать на русском
Джан і Манджукіч не потрапили до заявки Ювентуса на Лігу чемпіонів
Джан і Манджукіч / ФК Ювентус

Туринський Ювентус визначив перелік гравців, які матимуть шанс виступити в груповому етапі Ліги чемпіонів.

 

До заявки "Старої синьйори" потрапили 22 гравці, повідомляє офіційний сайт клубу.

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Не знайшлося місця у списку травмованому ветерану Джорджо К'єлліні, а також досвідченим хавбеку Емре Джану та форварду Маріо Манджукічу. Натомість у переліку є літній новачок Юве Аарон Ремзі.

Повна заявка Ювентуса:

Воротарі: Щенсни, Пінсольо, Буффон

Захисники: Де Шільйо, Де Лігт, Алекс Сандро, Даніло, Бонуччі, Ругані, Деміраль

Півзахисники: П'яніч, Хедіра, Ремзі, Матюйді, Рабйо, Бентанкур, Куадрадо

Нападники: Роналду, Дибала, Дуглас Коста, Ігуаїн, Бернардескі

Нагадаємо, що туринці зіграють у групі ЛЧ проти мадридського Атлетіко, леверкузенського Байєра та московського Локомотива. У першому турі хлопці Мауріціо Саррі зустрінуться із іспанським грандом на Ванда Метрополітано.

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Теги
Емре Джан Емре Джан Ювентус Ювентус Ліга чемпіонів Атлетіко - Ювентус Маріо Манджукіч Маріо Манджукіч
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