Зінченко як лідер і співавтор голів, ритуал українця та несподіваний шанс Шахтаря: англійські ЗМІ про Ман Сіті – Брайтон

Манчестер Сіті розгромив Брайтон у 4-му турі АПЛ. Гравець збірної Олександр Зінченко провів черговий солідний матч.

Ман Сіті розбив Брайтон, а 22-річний українець традиційно вийшов у стартовому складі команди, яка у своєму стилі крутила мережива комбінацій в атаці. Зіна гарно розпочав матч 4-го туру АПЛ 2019/20. Олекс блискучим пасом відрізав захисника Брайтона, після чого Давіду Сілві залишалося лише віддати на вільного де Брюйне. На початку другого тайму вихованець Шахтаря пережив декілька тривожних секунд, коли суперник застав його зненацька. На щастя, обійшлося, але фанати та оглядачі вкотре відзначили деякі проблеми з оборонною грою Сашка.

Манчестер Сіті – Брайтон – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Qui c’è il video della giocata appena descritta. Prima però, viene proposta un’altra palla geniale di OZ11 , che vede corridoi dove molti terzini non pensano nemmeno. pic.twitter.com/8LTRFUNYKe — Jadonismo (@Pelamity) September 1, 2019

Коли Агуеро забивав третій, тут, звісно, передусім шедевр аргентинця, але й українець знову відмінно знайшов простір на напівфланзі та швидко обігрався із Сілвою, який віддав гольовий пас на Серхіо. Від Sofascore Зінченко отримав 7,3, що відчутно вище за середній показник останніх 2-х сезонів (7,05 зараз і 7,12 за минулий). І такий високий бал, зрештою, не дивує. Зокрема, ніхто у звітному матчі не виграв більше повітряних дуелей за гравця збірної України (3 з 3!).

Zinchenko soberano na posição, deu o passe para o Silva dar a assistência para o Agüero nesse gol maravilhoso pic.twitter.com/J0ICwNJRw9 — Zinchenko Deprê (@DepreZinchenko) August 31, 2019

Стовідсотково заходили і його дальні передачі (3 з 3). Єдина спроба дриблінгу також була успішною. Зінченко здійснив 2 виноси і 5 підбирань, 1 раз перехоплював м'яч, у підкатах і єдиноборствах на землі діяв з 50-відсотковою успішністю. До слова, за вдалими підкатами (8) цього серпня наш універсальний футболіст поступається лише Родрі (12). Олександр також став лідером своєї команди за кількістю контактів з м'ячем (88) і точних передач (66, або 88% успішності).

Що цікаво, фактично Зіна іноді і не грає лівого захисника. Його улюбленими адресатами для передач є Давід Сілва та Рахім Стерлінг, а це фінальна третина поля. Фанатський портал City Extra нахвалює тонке взаєморозуміння цього трикутника. Олекс частіше перебуває у центрі півзахисту на чужій половині, ніж закриває номінальне місце на полі. А його середня позиція значно вища, ніж у правого фулбека Вокера.

Qui si apprezza il modo asimmetrico con cui Guardiola utilizza i terzini e il maggior impatto nella fase offensiva di Zinchenko (fascia sx) rispetto a Walker (fascia dx). OZ11 non si fa problemi a venire a giocare in mezzo al campo: nell’ultima foto pesca D. Silva tra le linee. pic.twitter.com/dgYLvgBYkP — Jadonismo (@Pelamity) September 1, 2019

Daily Mail відзначив його передгольові паси на Сілву. "Зінченко отримував стільки часу і простору, що міг спокійно обрати найкращий варіант з можливих". Видання виставило йому 7 балів. Вищі оцінки заслужили лише Агуеро, Де Брюйне (по 8) та Давід Сілва (8,5) – неперевершене тріо, яке заправляло погодою в атаці Гвардіоли. Manchester Evening News також виставив 7: "Задрімав на м'ячі, коли Брайтон отримав шанс на початку другого тайму. Добре підключався в атаку, зокрема, віддав пас на вільного Сілву в моменті з першим голом".

ESPN нагородило українця, який перевершив усіх захисників своєї команди, 4-м найвищим балом (7). Навіть Гвардіолі дісталося менше (6). "Завжди шукав м'яч ліворуч на фланзі Сіті, і цей його прекрасний математично вивірений пас на Сілву при першому взяття воріт". Sky Sports – ті самі 7 балів. Сайт популярного телеканалу теж виокремлює залученість Зінченка до двох гольових атак, в яких асистентом ставав іспанський Давід. Дивовижна одностайність провідних британських ЗМІ, які нерідко розходяться в думках щодо гри лівого захисника Сіті!

"Агуеро забиватиме голи навіть тоді, коли помиратиме". Слова Гвардіоли могли б підійти і Де Брюйне, і Стерлінгу, і Давіду Сілві, і Бернарду – щоправда вони, таке враження, ще й асисти роздаватимуть до кінця життя. За центр і правий фланг захисту Шахтаря, які і так не відзначаються надійністю у матчах проти серйозних суперників (згадаймо лише Суперкубок України), так взагалі стає просто страшно. Усі згадані персонажі опинялися там регулярно і просто тероризували Брайтон своїми швидкісними переміщеннями, забіганнями, короткими і розрізними пасами.

Більше того, реалізація Сіті далі б'є всі рекорди. За створеними моментами чинні чемпіони Англії провели найгірший матч сезону (лише трохи більше 2-х очікуваних голів xG). Однак у тому то й річ, що той же Агуеро перетворює на гол удари з будь-яких дистанцій. Іноді навіть здається, що для гравців Ман Сіті легше забити якийсь шедевральний гол, ніж просто вколотити м'яч з кількох метрів. Тож невже Шахтар у матчах групового турніру Ліги чемпіонів 2019/20 не матиме жодних шансів на те, щоб відібрати очки в команди Гвардіоли? Не зовсім. Несподіваний шанс виник там, де і так чекали біди, адже влітку не вдалося посилити позицію.

Манчестерці програли боротьбу за Де Лігта, Магвайра та інших подібних центрбеків, а тепер ще й втратили Ляпорта – лідера усієї АПЛ за кількістю передач (323), безумовного найкращого читача гри у "міщан" (8 перехоплень за серпень, нікого поруч не стояло). Травмований і Джон Стоунз. Гвардіолі доводиться награвати в центрі оборони екс-опорника Шахтаря Фернандінью, і англійські ЗМІ один за одним б'ють на сполох: "Азартні ігри Пепа, який так і не знайшов заміни Компані, даються взнаки. Росте страх, що травма Ляпорта виявиться дуже серйозною".

Спробувати зіграти у свою атакувальну гру, як це успішно робив Ліверпуль у Суперкубку, відповідати своїми спритно закрученими комбінаціями, високо пресингувати один на один, і захист Сіті може похитнутися. Тим паче, що навіть Борнмут і Брайтон мали свої золоті нагоди забити і зачепитися за результат.

Це визнав і Гвардіола: "Я завжди чомусь вчуся у Грема Поттера, сьогодні він дав мені гарний урок особисто. Усе могло бути по-іншому, реалізує Брайтон чисті моменти за рахунку 1:0 чи 2:0". До слова, це екс-наставник Естерсунда, який двічі бив Зорю в Лізі Європи 2017/18. Команда Каштру також мала б спробувати використати захисні проблеми суперника, а не тільки сидіти і безпорадно відбиватися, як це переважно було у двох останніх матчах Сіті та Шахтаря при Фонсеці.

"Першим приїхало Динамо": Зінченко очима батьків і Ман Сіті – як з українського містечка видряпатись на вершину АПЛ

Ну, а тим часом Твіттер Манчестер Сіті з гумором відзначив фірмовий ритуал нашого футболіста. Той взяв за звичку відзначати забиті голи, вистрибуючи на всіх партнерів і найбільше ефектно потрапляючи в кадр. "Чи може взагалі святкування бути справжнім, якщо Зінченко не стрибає у групу гравців?" Партнер по Сіті, який дбайливо притримує Сашка за м'яке місце, схоже, знає відповідь на це запитання.