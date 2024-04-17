Керманич Арсенала Мікель Артета став на захист Олександра Зінченка після поразки від Астон Вілли.

Деякі фанати "канонірів" почали освистувати українця, коли його знімали з поля на 87-й хвилині. Артета не схвалює такого ставлення до власних гравців.

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"Ми любимо Алекса. Він дав нам так багато. Це гравець з різними якостями та неймовірним характером, який дозволяє нам бути самими собою у матчах. Ми завжди вимагаємо підтримувати наших футболістів", – наводить слова Артети Football.London.

Сьогодні на Зінченка і компанію очікує нове випробування – гостьовий матч-відповідь проти Баварії у чвертьфіналі ЛЧ. Стартовий свисток о 22:00 за київським часом. Перша гра у Лондоні завершилася нічиєю 2:2, а Зінченко відіграв весь другий тайм.

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