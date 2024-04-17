Баварія – Арсенал: анонс матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів
Баварія у рамках матчу-відповіді чвертьфіналу Ліги чемпіонів УЄФА 2023/24 приймає Арсенал. Анонс і прогноз на матч читайте на "Футбол 24".
Матч Баварія – Арсенал відбудеться сьогодні, 17 квітня, на стадіоні "Альянц Арена" в Мюнхені. Стартовий свисток головного арбітра Данні Маккелі пролунає о 22:00 за київським часом. Дивитися гру онлайн можна на MEGOGO.
Перед першою зустріччю вболівальники та експерти говорили про величезну перевагу Арсенала в якості гри. Про різницю в успішності результатів можна було навіть не згадувати – північні лондонці мчали до золота АПЛ, а мюнхенці чекали на золото Байєра з 16-очковим розривом. Як наслідок, фани "канонірів" набрались сміливості й почали марити помстою за три поспіль розгроми з рахунком 1:5 в середині 2010-х.
Прихильники "рекордмайстера" по старій пам'яті тролили Арсенал, очікуючи на нові 5:1, однак вже у перші 15 хвилин на Емірейтс їм стало не до сміху. Команда Мікеля Артети не просто домінувала – вона робила це без особливих новинок у тактичній підготовці. А Томас Тухель при цьому обрав боягузливу оборонну модель, почасти звалюючись до п'ятірки захисників (Гнабрі опускався за Вайтом).
І все одно Баварія виглядала погано. По-перше, вона не витримувала пресингу й контрпресингу Арсенала – вже десь після третьої передачі м'яч опинявся в ногах північних лондонців. По-друге, персональна опіка на фланзі Сака-Вайта-Едегора не працювала, а опускання Мартіна в опорну зону для закидушок взагалі залишились без контраргументів.
Арсенал легко міг забивати два вже на старті, але забив тільки один, а потім хід зустрічі гучно перевернувся. Баварія першими ж двома контратаками оформила два голи. До кінця першого тайму могло бути і 1:3, а то й всі 1:4. "Каноніри" нічого не могло зробити з ривками Сане через все поле. От тільки був нюанс – моменти гостей не мали тактичного пояснення.
Баварія до перерви не провокувала цих контратак, не грала і не шукала вразливі точки. Це були просто вдалі виноси або індивідуальні прояви геніальності Сане. Якийсь механізм створення контратак було запропоновано тільки по перерві, коли команда стала активніше вступати у боротьбу за нічийні м'ячі, але все одно цей підхід виглядав інтуїтивним, непродуманим.
Томас Тухель зіграв, як тренер умовного Вулверхемптона чи Ноттінгемом, але зі складом вартістю в мільярд євро. Це був боягузливий, безініціативний і сирий футбол, однак дуже пощастило з реалізацією. Арсенал був на порядок кращим – втім, два пропущених голи істотно вплинули на "канонірів". Намагаючись відігратись, підопічні Мікеля Артети формували свої розіграші, намагаючись завершувати атаки у гірше підготовленій структурі.
Поява Зінченка по перерві змогла, з одного боку заспокоїти лондонців, а з іншого – зробила їх цікавіше у роботі між лініями. Олександр провів блискучий поєдинок, ставши другим серед усіх гравців за очікуваною гостротою та кількістю пасів з просуванням. І це вже система – у двох поєдинках до Баварії українець теж видавав ефективний і корисний футбол.
Тим більше бісила реакція пришелепкуватих англійських ТБ-експертів, а також азіатських туристів на Емірейтс. Причину поразки від Астон Вілли на вихідних вони вбачають саме у Зінченку (трибуни його освистали), хоча той взагалі не має відношення до пропущених голів. "Каноніри" дійсно заслужили на критику, але мало хто розумів, у чому крилася головна провина лондонців.
Насправді, поєдинок з "вілланами" нагадував зустріч з Баварією, тільки перший тайм був ще кращим. Арсенал шокував бірмінгемців 4-5 гольовими моментами, а також мав понад 30 дотиків до м'яча у чужому штрафному. Супернику не дозволили нічого, крім випадкової контратаки з влучанням у стійку. А потім суперник трішки вирівняв гру, а час почав підтискати.
Зрештою, Арсенал знову пропустив два голи з нічого й згорів. Таким чином, команда Мікеля Артети розкрила два неприємних факти про себе – у важливих матчах вона не завжди конвертує своє домінування в комфортну перевагу за голами, а після несподіваних поворотів у грі "каноніри" втрачають свою вбивчість. З Астон Віллою команда взагалі попливла.
Але чи зможе цим скористатись Томас Тухель? Унаї Емері зміг прибити лондонців, почавши оборону через володіння з геніальними пасами Тілеманса. Арсенал ніби й продовжував пресингувати, і не здавався – але Юрі та загальна ставка суперника на обережний контроль вибивали Арсенал з колії. Теоретично, Баварія має цілий вагон футболістів, здатних карати так само – але на Емірейтс все звелося до звичайних виносів.
Доволі невиразна перемога над Кельном у суботу не додає віри у перспективи Томаса Тухеля. До того ж, команда втратила Комана й Гнабрі, а участь Сане перебуває під сумнівом.
Словом, матч обіцяє бути дуже цікавим. Арсенал все так же виглядає краще у командному та ігровому плані, але в Лізі чемпіонів всі ці особливості розмиваються. Тим паче, у чвертьфіналі.
Кадрова ситуація
У Арсенала немає проблем із стартовим складом. Протягом тижня виникали невеличкі питання щодо Едегора й Ківіора, але всі футболісти Арсенала тренувались у загальній групі. У Мікеля Артети є приємний головний біль при виборі основи.
Цікаво, чи довіриться він Зінченку? Минулого разу Артета випустив Ківіора, однак той проти Сане провалився – на відміну від Олександра, у якого був ще й надійний матч проти Брайтона (а там теж були сильні вінгери). Томіясу з Астон Віллою теж зіграв невдало, але випустити українця під Баварію – це все одно величезний ризик.
Крім того, питання викликає довіра до Жезуса. У бразильця найнижча реалізація з усіх гравців АПЛ з 50+ ударами (4 голи з 52-х). З іншого боку, саме Габі організував рятівну атаку Арсенала у другому таймі з Баварією – і саме його пресинг був першопричиною провалу Астон Вілли в першому.
Баварії точно не допоможуть Гнабрі й Коман, а участь Сане перебуває під питанням. Крім того, мюнхенці не можуть розраховувати на дискваліфікованого Девіса. Ці втрати – один із найбільших аргументів на користь Арсенал на Альянц Арені.
Сержа замінить Мюллер, а Коман все одно був запасним у Лондоні. Крім того, є Матіс Тель. Баварія ніби й готова до втрат – втім, Томас Тухель втрачає варіативність та потенціал свого складу.
Орієнтовні склади на матч Баварія – Арсенал
Баварія: Нойєр – Кімміх, Даєр, Де Лігт, Геррейру – Лаймер, Горецка – Мюллер, Мусіала, Тель – Кейн
Арсенал: Райя – Вайт, Саліба, Габріел, Зінченко – Райс – Сака, Едегор, Жоржінью, Мартінеллі – Жезус
Прогноз "Футбол 24" – прохід Арсенала, ТБ 2,5
Букмекери не визначились з фаворитом протистояння. Як і більшість експертів. Робити прогноз дійсно непросто, але проти очевидного факту не попреш – Арсенал проводить кращий сезон, у Арсенала значно краще поставлена гра (причому в усіх аспектах), а перший матч лишень підтвердив ці тези.
Баварія так і не знайшла адекватного розв'язання проблеми лондонського пресингу й контрпресингу, а її голи мали абсолютно несистемний характер. Мюнхенці повинні суттєво переробити тактику на домашку – от тільки в стартові плани Томаса Тухеля протягом сезону нині не вражають. Спроба віддзеркалити Байєр завершилась розгромом у Леверкузені, а на виїзді з Лаціо та вдома з Борусією Д кожне рішення тренера покращувало гру – тільки це були рішення тренера суперників, і краще починали діяти саме вони.
Зрештою, на виїзді з Арсеналом "рекордмайстери" викотили план, який сподобався б хіба що Валерію Іващенку. І то не факт – Оболонь, на відміну від Баварії, у останніх матчах пресингувала. Мікель Артета ж у поточному сезоні славиться як стартовими планами, так і вмілими замінами по ходу гри (що знову ж таки показав матч з Баварією).
Якщо Мюнхену не пощастить зловити Арсенал на контратаках, а Томас Тухель не вигадає нічого іншого, то Арсенал приб'є Баварію. Звісно, Ліга чемпіонів славиться несподіваними поворотами, але логіка підказує ставити на "канонірів" – хоча взагалі-то краще ставити на ТБ 2,5.