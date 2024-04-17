Рулевой Арсенала Микель Артета стал на защиту Александра Зинченко после поражения от Астон Виллы.

Некоторые фанаты "канониров" начали освистывать украинца, когда его снимали с поля на 87-й минуте. Артета не одобряет такого отношения к собственным игрокам.

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"Мы любим Алекса. Он дал нам так много. Это игрок с разными качествами и невероятным характером, который позволяет нам быть самими собой в матчах. Мы всегда требуем поддерживать наших футболистов", – приводит слова Артеты Football.London.

Сегодня Зинченко и компанию ожидает новое испытание – гостевой ответный матч против Баварии в четвертьфинале ЛЧ. Стартовый свисток в 22:00 по киевскому времени. Первая игра в Лондоне завершилась ничьей 2:2, а Зинченко отыграл весь второй тайм.

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