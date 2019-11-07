Зідан вважає, що Реал показав ідеальну гру проти Галатасарая

Головний тренер Реала ЗІнедін Зідан оцінив гру своєї команди у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая (6:0).

"Ми боролись до кінця матчу, дуже швидко розпочинали пресинг, залишаючись без м'яча. Це ідеальний виступ.

Сенсаційний хет-трик Родріго у відеоогляді матчу Реал – Галатасарай – 6:0

Коли у Родріго є шанс, він його використовує. Ми знали про його вміння, але сьогодні він зробив все справді класно. Втім, давайте зберігати спокій. Це не сюрприз для тих, хто бачить його на тренуваннях, але не будемо створювати додатковий тиск на нього. Він стане фізично сильнішим згодом, але вже зараз він дуже розумний. Його гра – чисте задоволення", – цитує Зідана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Реал здобув надупевнену перемогу з рахунком 6:0, а 18-річний Родріго Гоїс відзначився хет-триком.

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