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Зідан вважає, що Реал показав ідеальну гру проти Галатасарая

10:09 384 Читать на русском
Зідан вважає, що Реал показав ідеальну гру проти Галатасарая
Зінедін Зідан / Marca

Головний тренер Реала ЗІнедін Зідан оцінив гру своєї команди у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Галатасарая (6:0).

4’ Родріго Сілва де Гоїс
7’ Родріго Сілва де Гоїс
14’ Серхіо Рамос
45’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
90+3’ Родріго Сілва де Гоїс
 
4’ Родріго Сілва де Гоїс
7’ Родріго Сілва де Гоїс
14’ Серхіо Рамос
45’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
90+3’ Родріго Сілва де Гоїс

"Ми боролись до кінця матчу, дуже швидко розпочинали пресинг, залишаючись без м'яча. Це ідеальний виступ.

Сенсаційний хет-трик Родріго у відеоогляді матчу Реал – Галатасарай – 6:0

Коли у Родріго є шанс, він його використовує. Ми знали про його вміння, але сьогодні він зробив все справді класно. Втім, давайте зберігати спокій. Це не сюрприз для тих, хто бачить його на тренуваннях, але не будемо створювати додатковий тиск на нього. Він стане фізично сильнішим згодом, але вже зараз він дуже розумний. Його гра – чисте задоволення", – цитує Зідана офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, Реал здобув надупевнену перемогу з рахунком 6:0, а 18-річний Родріго Гоїс відзначився хет-триком.

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Ліга чемпіонів Зінедін Зідан Зінедін Зідан Родріго Сілва де Гоїс Родріго Сілва де Гоїс Реал Мадрид - Галатасарай Реал Мадрид Реал Мадрид
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