Ліга чемпіонів: 18-річний талант Реала поховав Галатасарай, Аталанта з Маліновським відібрала очки у Манчестер Сіті

Відбулись заключні поєдинки 4-го туру групового етапу Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів, груповий етап, 4-й тур

Група А

ПСЖ – Брюгге – 1:0

Гол: Ікарді, 22

Реал – Галатасарай – 6:0

Голи: Родріго, 4,7, 90+3, Рамос, 14 (пен.), Бензема, 45, 81

Група B

Црвена Звезда – Тоттенхем – 0:4

Голи: Ло Чельсо, 34, Сон, 57, 61, Еріксен, 85

Група C

Аталанта – Манчестер Сіті – 1:1

Голи: Пашаліч, 49 – Стерлінг, 7

Нереалізований пенальті: Жезус, 43

Вилучення: Браво, 81 (М)

Група D

Байєр – Атлетіко – 2:1

Голи: Партей, 41 (аг.), Фолланд, 55 – Мората, 90+4

Вилучення: Амірі, 84

Зірковий новачок ПСЖ Мауро Ікарді відкрив рахунок у зустрічі з ПСЖ на 22-й хвилині. Цей гол і став вирішальним у поєдинку.

Реал влаштував справжнє пекло Галатасараю у першому таймі. Вже на 7-й хвилині 18-річний нападник господарів Родріго святкував дубль, пізніше Рамос реалізував пенальті, а перед свистком на перерву Бензема відправив суперника в нокаут. У другому таймі французький нападник оформив дубль, а Родріго відзначився історичним хет-триком.

Тоттенхем на правах фаворита поєдинку із Црвеною Звездою першим відкрив рахунок. Після серії невдалих ударів Ло Чельсо все ж зумів вразити ворота господарів. Після перерви Сон дублем добив суперника, а Еріксен поставив ефектну крапку у матчі.

Стерлінг вже на 7-й хвилині матчу з Аталантою вивів Манчестер Сіті вперед. Перед завісою першого тайму Жезус міг подвоїти перевагу, але не реалізував пенальті. Господарі скористались таким подарунком і вирівняли становище на 49-й хвилині зустрічі. "Героєм" матчу став Клаудіо Браво, який після перерви замінив у воротах гостей Едерсона. Чилійський голкіпер на 81-й хвилині був виучений через небезпечний підкат. Місце у воротах зайняв захисник "містян" Кайл Вокер і достойно справився із своєю місією, відстоявши нічию. Український хавбек господарів Руслан Маліновський з'явився на полі під завісу матчу, але результативними діями не відзначився.

Байєр несподівано переграв Атлетіко. Німці вийшли вперед завдяки автоголу Томаса Партея, а на 55-й хвилині Фолланд зумів подвоїти перевагу господарів. "Матрацники" зуміли відквитати один м'яч, але навіть для нічиєї – цього виявилось недостатньо.

Турнірна таблиця груп Ліги чемпіонів