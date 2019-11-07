Сенсаційний хет-трик Родріго у відеоогляді матчу Реал – Галатасарай – 6:0

Реал не залишив каменя на камені від Галатасарая у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

Мадридці зі старту взялися за справу, і вже на 14 хвилині громили суперника з рахунком 3:0 – дубль в активі Родріго і пенальті Серхіо Рамоса. Під завісу тайму Бензема відправив у ворота Галатасарая четвертий м'яч.

Ліга чемпіонів: 18-річний талант Реала поховав Галатасарай, Аталанта з Маліновським відібрала очки у Манчестер Сіті

По перерві Реал дещо заспокоївся і вже не так сильно гнався за голами. Здавалося, що гра завершиться з результатом першого тайму, однак підопічні Зідана видали потужну кінцівку. Бензема спочатку сам замкнув простріл Карвахаля, а через десять хвилин обігрався з Родріго і допоміг 18-річному бразильцю оформити хет-трик.