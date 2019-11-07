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Сенсаційний хет-трик Родріго у відеоогляді матчу Реал – Галатасарай – 6:0

08:50 1721 Читать на русском
Сенсаційний хет-трик Родріго у відеоогляді матчу Реал – Галатасарай – 6:0
Реал – Галатасарай – 6:0 – відео голів та огляд матчу

 Реал не залишив каменя на камені від Галатасарая у матчі 4 туру групового етапу Ліги чемпіонів. Дивіться відео голів та головних моментів зустрічі на сайті "Футбол 24".

4’ Родріго Сілва де Гоїс
7’ Родріго Сілва де Гоїс
14’ Серхіо Рамос
45’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
90+3’ Родріго Сілва де Гоїс
 
4’ Родріго Сілва де Гоїс
7’ Родріго Сілва де Гоїс
14’ Серхіо Рамос
45’ Карім Бензема
81’ Карім Бензема
90+3’ Родріго Сілва де Гоїс

Мадридці зі старту взялися за справу, і вже на 14 хвилині громили суперника з рахунком 3:0 – дубль в активі Родріго і пенальті Серхіо Рамоса. Під завісу тайму Бензема відправив у ворота Галатасарая четвертий м'яч.

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По перерві Реал дещо заспокоївся і вже не так сильно гнався за голами. Здавалося, що гра завершиться з результатом першого тайму, однак підопічні Зідана видали потужну кінцівку. Бензема спочатку сам замкнув простріл Карвахаля, а через десять хвилин обігрався з Родріго і допоміг 18-річному бразильцю оформити хет-трик.

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
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