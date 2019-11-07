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Зидан считает, что Реал показал идеальную игру против Галатасарая

10:10 12 Читати українською
Зидан считает, что Реал показал идеальную игру против Галатасарая
Зинедин Зидан / Marca

Главный тренер Реала Зинедин Зидан оценил игру своей команды в матче 4 тура группового этапа Лиги чемпионов против Галатасарая (6:0).

4’ Родриго Силва де Гоис
7’ Родриго Силва де Гоис
14’ Серхио Рамос
45’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
90+3’ Родриго Силва де Гоис
 
4’ Родриго Силва де Гоис
7’ Родриго Силва де Гоис
14’ Серхио Рамос
45’ Карим Бензема
81’ Карим Бензема
90+3’ Родриго Силва де Гоис

"Мы боролись до конца матча, очень быстро начинали прессинг, оставаясь без мяча. Это идеальное выступление.

Сенсационный хет-трик Родриго в видеообзоре матча Реал – Галатасарай – 6:0

Когда у Родриго есть шанс, он его использует. Мы знали о его умениях, но сегодня он сделал все действительно классно. Впрочем, давайте сохранять спокойствие. Это не сюрприз для тех, кто видит его на тренировках, но не будем создавать дополнительное давление на него. Он станет физически сильнее позже, но уже сейчас он очень умный. Его игра – чистое удовольствие", – цитирует Зидана официальный сайт УЕФА.

Напомним, Реал добыл сверхуверенную победу со счетом 6:0, а 18-летний Родриго Гоис отметился хет-триком.

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Лига чемпионов Зинедин Зидан Зинедин Зидан Родриго Силва де Гоис Родриго Силва де Гоис Реал Мадрид - Галатасарай Реал Мадрид Реал Мадрид
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