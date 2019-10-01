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Зідан: Реал сподівається повернути борг вболівальникам у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге

12:16 211 Читать на русском
Зідан: Реал сподівається повернути борг вболівальникам у матчі Ліги чемпіонів проти Брюгге
Зінедін Зідан / Reuters

Головний тренер Реала Зінедін Зідан поділився очікуваннями від матчу 2-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Брюгге.

 

"Уболівальники зіграють дуже важливу роль. Ми знаємо, що дуже невдало стартували в Лізі чемпіонів, але це хороший шанс повернути борг своїм шанувальникам, які цього заслуговують. Ну і, звичайно, нам потрібні очки.

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Потрібно сильно зіграти в моменти, коли м'яч буде у суперника. Володіючи м'ячем, необхідно створювати небезпечні моменти. Ми повинні пам'ятати, що ця гра дуже, дуже і дуже важлива для нас. Нам потрібна тільки перемога, адже ми зараз займаємо четверте місце в групі. Така реальність", – цитує Зідана прес-служба УЄФА.

Нагадаємо, Реал зіграє з Брюгге в матчі 2-го туру Ліги Чемпіонів. Гра відбудеться 1-го жовтня, початок о 19:55. В першому турі мадридці розгромно програли ПСЖ (0:3), та посідають останню сходинку турнірної таблиці групи A.

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Ліга чемпіонів Зінедін Зідан Зінедін Зідан Реал Мадрид - Брюгге Реал Мадрид Реал Мадрид
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