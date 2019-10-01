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Хамес і Бейл не потрапили до заявки Реала на матч із Брюгге

00:45 107 Читать на русском
Хамес і Бейл не потрапили до заявки Реала на матч із Брюгге
Хамес і Бейл / EFE

Керманич мадридського Реала Зінедін Зідан визначився із заявкою іспанського гранда на 2-й тур групового етапу Ліги чемпіонів. У матчі проти бельгійського Брюгге точно не зіграють Хамес Родрігес і Гарет Бейл.

 

Опальні виконавці не увійшли до переліку гравців, на яких французький фахівець розраховує у вівторок. Заявка оприлюднена офіційним твіттером "вершкових".

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Окрім Хамеса та Бейла, за бортом матчу проти Брюгге опинилися Одріосола, Ферлан Менді, Браїм Діас, Асенсіо, Родріго та Маріано Діас.

Воротарі: Куртуа, Ареола, Альтубе

Захисники: Карвахаль, Мілітао, Рамос, Варан, Начо, Марсело

Півзахисники: Кроос, Модріч, Каземіро, Вальверде, Іско

Нападники: Азар, Бензема, Лукас Васкес, Йовіч, Вінісіус

Нагадаємо, що матч Реал Мадрид – Брюгге відбудеться на Сантьяго Бернабеу 1 жовтня. Початок поєдинку о 19:55.

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Теги
Гарет Бейл Гарет Бейл Хамес Родрігес Хамес Родрігес Реал Мадрид Реал Мадрид Ліга чемпіонів Реал Мадрид - Брюгге
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