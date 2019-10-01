Зидан: Реал надеется вернуть долг болельщикам в матче Лиги чемпионов против Брюгге

Главный тренер Реала Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Брюгге.

"Болельщики сыграют очень важную роль. Мы знаем, что очень неудачно стартовали в Лиге чемпионов, но это хороший шанс вернуть долг своим поклонникам, которые этого заслуживают. Ну и, конечно, нам нужны очки.

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Нужно сильно сыграть в те моменты, когда мяч будет у соперника. Владея мячом, необходимо создавать опасные моменты. Мы должны помнить, что эта игра очень, очень и очень важна для нас. Нам нужна только победа, ведь мы сейчас занимаем четвертое место в группе. Такова реальность", – цитирует Зидана пресс-служба УЕФА.

Напомним, Реал сыграет с Брюгге в матче 2-го тура Лиги Чемпионов. Игра состоится 1 октября, начало в 19:55. В первом туре мадридцы крупно проиграли ПСЖ (0:3), и занимают последнюю строчку турнирной таблицы группы A.

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