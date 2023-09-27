Марсель офіційно призначив нового тренера – бій із кризою доручено відкинутій легенді Мілана
Дженнаро Гаттузо змінив Марселіно Тораля на посаді головного тренера Марселя.
Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Гаттузо на посаду головного тренера. Керівництво французького клубу розглядало двох кандидатур для цієї роботи і віддало перевагу італійському фахівцеві перед екс-наставником ПСЖ Крістофом Гальтьє.
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Провансальці не стали оголошувати терміни і умови контракту нового тренера.
На початку вересня Гаттузо ледь не приєднався до конкурента Марселя – Ліона. Однак негативна реакція на потенційне призначення, як усередині клубу, так серед уболівальників, змусила власника клубу Джона Текстора зупинити свій вибір на Фабіо Гроссо.
"Я дуже радий і пишаюся тим, що приєднався до Марселя. Клуб і його стадіон відомі всій Європі своєю пристрастю. Мені не терпиться приступити до роботи зі своєю новою командою і приступити до вирішення завдань, які стоять переді мною", – зазначив Гаттузо.
Раніше Гаттузо тренував Сьйон, Палермо, ОФІ, Пізу, Мілан, Наполі і Валенсію. Як гравець Дженнаро є легендою Мілана, разом з яким двічі вигравав Лігу чемпіонів.
Після 6 турів Ліги 1 Марсель посідає 8-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.
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