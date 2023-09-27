Марсель на своєму офіційному сайті оголосив про призначення Гаттузо на посаду головного тренера. Керівництво французького клубу розглядало двох кандидатур для цієї роботи і віддало перевагу італійському фахівцеві перед екс-наставником ПСЖ Крістофом Гальтьє.

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Провансальці не стали оголошувати терміни і умови контракту нового тренера.

На початку вересня Гаттузо ледь не приєднався до конкурента Марселя – Ліона. Однак негативна реакція на потенційне призначення, як усередині клубу, так серед уболівальників, змусила власника клубу Джона Текстора зупинити свій вибір на Фабіо Гроссо.

"Я дуже радий і пишаюся тим, що приєднався до Марселя. Клуб і його стадіон відомі всій Європі своєю пристрастю. Мені не терпиться приступити до роботи зі своєю новою командою і приступити до вирішення завдань, які стоять переді мною", – зазначив Гаттузо.

Раніше Гаттузо тренував Сьйон, Палермо, ОФІ, Пізу, Мілан, Наполі і Валенсію. Як гравець Дженнаро є легендою Мілана, разом з яким двічі вигравав Лігу чемпіонів.

Після 6 турів Ліги 1 Марсель посідає 8-е місце у турнірній таблиці чемпіонату Франції.

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