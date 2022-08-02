"Штурм – дуже добре організований суперник. Буде важкий перший матч. Думаю, що він буде цікавий. Суперник виділяється командною грою. Вони не бояться грати та вже виступали на високому рівні. Ми передивилися їхні матчі.

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На чому найбільше акцентував увагу Луческу? Не можу сказати, це наша внутрішня справа. Готуємося повним ходом. Мотиваційний спіч? Тут мова про мотивацію не йде. Маємо війну в нашій країні, кожен сам розуміє, як живуть наші люди. Будемо виходити й битися", – сказав Забарний у коментарі YouTube-каналу Динамо.

Нагадаємо, поєдинок між Динамо і Штурмом відбудеться у середу, 3 серпня, у польському Лодзі на міському стадіоні імені Владислава Крола та розпочнеться о 21:00 за київським часом.

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