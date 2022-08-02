Штурм Грац

Дата заснування: 1909 рік

Титули та досягнення: чемпіон Австрії (3 рази), володар Кубка Австрії (5 разів)

Найвище досягнення у єврокубках: вихід з групи Ліги чемпіонів-2000/01

Домашній стадіон: Меркур Арена (вміщує 15,4 тисячі глядачів на матчах єврокубків)

Головний тренер: Крістіан Ільцер

Якщо вірити легенді, Штурм отримав свою назву через бурю (німецькою – sturm), яка вирувала в Граці у день створення клубу. Є прозаїчніша версія, за якою штирійці скопіювали назву з празького Штурма – чехи навесні 1909 приїхали до Граца на матчі. Штурм пережив дві великі війни та подолав кілька фінансових криз. Клуб тричі ставав чемпіоном Австрії. Востаннє – 11 років тому, коли Зальцбург ще не встановив тотальне домінування в Альпах.

Найуспішніший період в історії Штурма припав на кінець 90-х, коли в атаці запалював "магічний трикутник" – Маріо Хаас, Ханнес Райнмайр та Івіца Вастіч. "Чорно-білі" двічі поспіль виграли Бундеслігу та погриміли в Європі. У Лізі чемпіонів-2000/01 Штурм взяв перше місце в групі з Монако, Рейнджерс і Галатасараєм, що на два десятиліття стало найвищим досягненням австрійського футболу.

Творцем тих успіхів був Івіца Осім. Боснійський фахівець помер у травні цього року. Фани Штурма провели його з неймовірною теплотою, як і годиться для легенди. Висували ідеї перейменувати назву домашньої Меркур Арени на Івіца Осім Штадіон.

До речі, стадіон має власну цікаву історію. Спершу він був названий на честь Арнольда Шварценеггера. Саме під вивіскою Арні команда брала чемпіонства 1997/98 і 1998/99. Але у 2005-му найвідоміший уродженець Штирії опинився в скандальній історії. Губернатор Каліфорнії міг, однак не врятував від страти Тукі Вільямса (кримінальний авторитет, який після ув'язнення став популярним письменником). Розчаровані прихильники Вільямса вимагали у влади Граца перейменувати арену, але Термінатор зіграв на випередження і сам заборонив місту використовувати своє ім'я.

Циганкову, Сидорчуку та Бєсєдіну навряд чи буде приємно повернутися на Меркур Арену. 5 років тому в Граці вони зі збірною України зазнали ганебної поразки 0:1 від Мальти. Динамо досі зі Штурмом не зустрічалося, але зустрічався Металіст. У кваліфікації Лізі Європи-2009/10 команда Маркевича з Жажою, Едмаром, Гуйє та Девічем програла у двоматчевому протистоянні.

Мирона Маркевича тоді переграв Франко Фода (який на Євро-2020 зі збірною Австрії ще й здолав Шевченка) – другий за успішністю тренер Штурма. У 90-х Фода-гравець двічі став чемпіоном зі Штурмом, а згодом привів команду до третього чемпіонства вже в ролі тренера.

Нинішній наставник Штурма – Крістіан Ільцер – розпочинає в клубі третій сезон. У позаминулій кампанії було 4 місце, в минулій – 2, тепер час для чемпіонства? У суботу Штурм переграв Зальцбург в другому турі Бундесліги, тому це питання не виглядає зовсім смішним, але об'єктивно змістити Ред Булл з вершини майже нереально. Втім, Штурм може закріпитися в статусі другої сили австрійського футболу.

Клуб з Граца останнім часом дуже грамотно веде діяльність, без істеричних чисток складу та закупок. Відповідальний за хороше планування – Андреас Шікер. Він спершу налагодив трансферну роботу на позиції головного скаута, а останні два роки обіймає посаду спортивного директора.

Не можна пройти повз історію Шікера. Він свого часу став першим, хто грав у другій австрійській Бундеслізі з протезом. У 28 років Андреас втратив ліву руку та пошкодив праву. Під час вечірніх веселощів друзі дали йому петарду, яка вибухнула в руках. Після довгого відновлення Шікер повернувся на поле, а тепер будує непогану кар'єру функціонера.

У Штурмі немає зірок, але є якісні футболісти середнього рівня. Шікер та Ільцер створили віцечемпіонський колектив з вільних агентів. Transfermark оцінює австрійську команду в 33 мільйони євро – еквівалент вартості Віктора Циганкова та Віталія Буяльського. 4 найдорожчі придбання Штурм здійснив ще 20 років тому. У новітній історії рекордним новачком став Расмус Хьойлунд. 19-річний данський форвард на початку року приїхав з Копенгагена за 1,8 млн євро.

Від асоціацій все одно не втекти, тому підемо найпростішим шляхом і проведемо паралель між Хьойлундом і Холандом. Расмус має схожі габарити і також відзначається високою швидкістю та вмінням обрати позицію в штрафному майданчику. Нинішній сезон данець розпочав з дубля у ворота Зальцбурга.

Пів року тому атака Штурма виглядала зовсім інакше. Кельвін Єбоа взимку за 6,5 млн євро поїхав у Дженоа (рекордний продаж), а Якоб Янчер (найкращий футболіст минулої Бундесліги) пропускає старт сезону через травму. Тому компанію Хьойлунду зараз складають технічний Манпріт Заркарія (17+5 у минулому сезоні) та новачок Томі Хорват. Група атаки динамічна, за гравцями немає закріплених позицій.

В плані стилю Штурм можна назвати типовою австрійською командою – брак класу перекривається височенною інтенсивністю. Штурм високо пресингує, провокуючи помилки суперника. Тут особливо боязно за оборону Динамо, яка схильна про простих втрат під тиском. Середня лінія більше орієнтована на створення переваги у перехідних фазах, ніж на креатив у позиційних атаках. Хірлендер і Прасс страхують крайніх захисників, які активно підключаються до атак і вантажать у штрафний.

Динамо має якісніший склад і підходить до протистояння фаворитом. Однак кияни точно не отримають комфортного сценарію в матчах з австрійцями. Штурм спробує взяти хорошою організацією гри та високою інтенсивністю.

Динамо – Штурм: прогноз на матч Ліги чемпіонів