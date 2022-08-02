"Штурм – очень хорошо организованный соперник. Будет трудный первый матч. Думаю, что он будет интересен. Соперник выделяется командной игрой. Они не боятся играть и уже выступали на высоком уровне. Мы пересмотрели их матчи.

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На чем больше всего акцентировал внимание Луческу? Не могу сказать, это наше внутреннее дело. Готовимся полным ходом. Мотивационная спич? Здесь речь о мотивации не идет. Есть война в нашей стране, каждый сам понимает, как живут наши люди. Будем выходить и биться", – сказал Забарный в комментарии YouTube-каналу Динамо.

Напомним, поединок между Динамо и Штурмом состоится в среду, 3 августа, в польском Лодзе на городском стадионе имени Владислава Крола и начнется в 21:00 по киевскому времени.

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