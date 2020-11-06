Жота – найкращий гравець туру у Лізі чемпіонів
20:30 - Читать на русском
УЄФА підбиває підсумки третього туру групового етапу Ліги чемпіонів.
завершено
Діогу Жота 16’
Діогу Жота 33’
Мохамед Салах 47’
Садьйо Мане 49’
Діогу Жота 54’
16’ Діогу Жота
33’ Діогу Жота
47’ Мохамед Салах
49’ Садьйо Мане
54’ Діогу Жота
Форвард Ліверпуля Діогу Жота отримав звання найкращого футболіста тижня у Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт турніру.
Нещерет потрапив до символічної збірної туру Ліги чемпіонів за версією Whoscored
23-річний португалець відзначився хет-триком у виїзному поєдинку проти Аталанти, здобувши розгромну перемогу для мерсисайдців (5:0). Ліверпуль очолює групу D в ЛЧ, випереджаючи Аякс на 5 очок.
Нагадаємо, Ліверпуль лише восени придбав Жоту у Вулверхемптона за близько 45 млн євро.
Аталанта підтримала Шахтар, зганьбившись проти Ліверпуля: Маліновський вийшов рятувати і став найкращим серед невдах
Коментарі
0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter