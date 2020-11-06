Форвард Ліверпуля Діогу Жота отримав звання найкращого футболіста тижня у Лізі чемпіонів, повідомляє офіційний сайт турніру.

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23-річний португалець відзначився хет-триком у виїзному поєдинку проти Аталанти, здобувши розгромну перемогу для мерсисайдців (5:0). Ліверпуль очолює групу D в ЛЧ, випереджаючи Аякс на 5 очок.

Нагадаємо, Ліверпуль лише восени придбав Жоту у Вулверхемптона за близько 45 млн євро.

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