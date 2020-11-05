Нещерет набрав неймовірні 9,1 бали із максимальних 10, завдяки чому потрапив до символічної збірної 3-го туру Ліги чемпіонів.

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За версією Whoscored, до неї потрапили одразу троє кривдників Шахтаря – Лайнер, Штіндль та Плеа, а також тріо із Баварії – Боатенг, Лукас Ернандес і Кімміх. Також до символічної збірної потрапили Жота та Мане із Ліверпуля та Ачербі і Корона з Лаціо та Порту відповідно.

Нагадаємо, Нещерет дебютував у Лізі чемпіонів матчем проти Барселони (1:2), здійснивши 12 сейвів за поєдинок.

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