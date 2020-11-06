Жота – лучший игрок тура в Лиге чемпионов
20:37 - Читати українською
УЕФА подводит итоги третьего тура группового этапа Лиги чемпионов.
завершено
Диогу Жота 16’
Диогу Жота 33’
Мохамед Салах 47’
Садио Мане 49’
Диогу Жота 54’
16’ Диогу Жота
33’ Диогу Жота
47’ Мохамед Салах
49’ Садио Мане
54’ Диогу Жота
Форвард Ливерпуля Диогу Жота получил звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт турнира.
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23-летний португалец отличился хет-триком в выездном поединке против Аталанты, завоевав крупную победу для мерсисайдцев (5:0). Ливерпуль возглавляет группу D в ЛЧ, опережая Аякс на 5 очков.
Напомним, Ливерпуль только осенью приобрел Жоту у Вулверхемптона за около 45 млн евро.
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