Форвард Ливерпуля Диогу Жота получил звание лучшего футболиста недели в Лиге чемпионов, сообщает официальный сайт турнира.

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23-летний португалец отличился хет-триком в выездном поединке против Аталанты, завоевав крупную победу для мерсисайдцев (5:0). Ливерпуль возглавляет группу D в ЛЧ, опережая Аякс на 5 очков.

Напомним, Ливерпуль только осенью приобрел Жоту у Вулверхемптона за около 45 млн евро.

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