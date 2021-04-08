Півзахисник Челсі Жоржінью поділився емоціями від першого чвертьфіналу з Порту (2:0), в якому йому вдалося віддати гольовий пас.

"Маунт перебував у хорошій позиції, він завжди здорово відкривається. Я просто побачив вільну зону і віддав йому своєчасну передачу з потрібною силою, щоб він зміг розвернутися і забити.

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Що стосується "сухого" матчу – це дуже важливо. Після п'яти пропущених голів у суботу (від Вест Бромвіча, – Футбол 24) відчуття були ненайкращі. Було дуже прикро, але мусіли отримати з цього урок. Розуміли, що буде важливо провести хороший матч в захисті і не пропустити, тому що атакувати ми вміємо.

Всі дуже задоволені цим результатом, але треба залишатися скромними. Не можна думати, ніби у нас є перевага, це буде помилкою. Ми повинні зберігати холоднокровність і залишатися зосередженими", – цитує Жоржінью офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перша зустріч між Порту та Челсі закінчилась перемогою лондонців з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться 13 квітня.

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