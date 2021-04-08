Полузащитник Челси Жоржиньо поделился эмоциями от первого четвертьфинала с Порту (2:0), в котором ему удалось отдать голевой пас.

"Маунт находился в хорошей позиции, он всегда здорово открывается. Я просто увидел свободную зону и отдал ему своевременную передачу с нужной силой, чтобы он смог развернуться и забить.

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Что касается "сухого" матча – это очень важно. После пяти пропущенных голов в субботу (от Вест Бромвича, – Футбол 24) ощущения были не самые лучшие. Было очень обидно, но должны были извлечь из этого урок. Понимали, что будет важно провести хороший матч в защите и не пропустить, потому что атаковать мы умеем.

Все очень довольны этим результатом, но надо оставаться скромными. Нельзя думать, что у нас есть преимущество, это будет ошибкой. Мы должны сохранять хладнокровие и оставаться сосредоточенными", – цитирует Жоржиньо официальный сайт УЕФА.

Напомним, первая встреча между Порту и Челси закончилась победой лондонцев со счетом 2:0. Ответный матч состоится 13 апреля.

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