Головний тренер Порту Сержіу Консейсау оцінив поразку своєї команди у першому матчі 1/4 фіналу Ліги чемпіонів з Челсі (0:2).

"Результат дуже несправедливий, але футбол – це голи. Челсі забив, а ми – ні.

Порту – Челсі – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Команда провела дуже хорошу гру, надійно діяла в обороні, небезпечно атакувала. Ми створили кілька моментів, але не реалізували їх. Зіграно лише перший матч, будемо вірити у краще. Гравці показали прекрасний футбол.

Ми знаємо сильні сторони Челсі. У них на заміну вийшли Пулішіч, Жиру, Канте і Тьяго Сілва, у них багато різнопланових футболістів, але ми були кращі за Челсі. Однак, моральна перемога не враховується, важливий результат", – цитує Консейсау офіційний сайт УЄФА.

Нагадаємо, перша зустріч між Порту та Челсі закінчилась перемогою лондонців з рахунком 2:0. Матч-відповідь відбудеться 13 квітня також на стадіоні Рамон Санчес Пісхуан у Севільї.

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