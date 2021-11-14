Чемпіонат України серед жінок. Перша ліга, 10 тур

Шахтар – Перша Столиця – 4:0

Голи: Янчук, 49, 75, Кожухар, 53, Ковб, 82

Поєдинок проти Першої Столиці з Харкова став для жіночої команди Шахтаря останнім у чемпіонаті в 2021 році. Вперше в сезоні гравчині "помаранчево-чорних" пішли на перерву, не забивши бодай гол.

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Але у другому таймі харків'янки вистояти вже не змогли. Поліна Янчук класним дальнім ударом відкрила рахунок, а згодом оформила дубль, вразивши дальній кут. Навіть наявність 4-х суперниць поблизу не завадила лідерці Шахтаря. Між її голами свій м'яч забила і Вероніка Кожухар, замкнувши подачу з кутового.

Крапку в зустрічі поставила Марія Ковб – ще один кутовий став результативним. У підсумку, звичний розгром від команди Романа Заєва, яка була сформована лише у червні. Дівчата Шахтаря виграли всі 10 матчів чемпіонату із загальним рахунком 89:0.

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