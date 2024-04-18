Андрій Лунін не втрачає голову навіть після неймовірних успіхів у статусі основного воротаря Реала.

Українець став головним героєм виходу "вершкових" у півфінал ЛЧ, відбивши два пенальті гравців Ман Сіті у післяматчевій серії. Весь світ обговорює Андрія, але той навіть не думає хапати зірку.

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"Під час святкування у роздягальні Лунін залишався Луніним. Поки партнери слухали музику, танцювали і обіймалися, український голкіпер сидів на своєму місці, розмовляв зі своєю родиною по телефону, прийняв душ і пройшовся мікст-зоною, ніби не був частиною цієї історії. Та саме він парирував ключовий пенальті, проявивши відвагу і виконавши “статую”. Був тим, хто повернув своїм партнерам надію", – іспанське видання Marca не стримує захвату.

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Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ Реал вийшов на Баварію. Перша гра відбудеться у Мюнхені 30 квітня, друга – 8 травня у Мадриді.

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