Доля матчу-відповіді 1/4 фіналу Ліги чемпіонів між Манчестер Сіті та Реалом вирішувалась у серії пенальті. Мільйони вболівальників англійської команди тримали кулаки за своїх кумирів, сподіваючись на перемогу, однак у воротах мадридців цього вечора стояв Андрій Лунін.

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Фанатський паблік Реала опублікував відео, на якому екс-зірка Ман Сіті Серхіо Агуеро у прямому ефірі спостерігає за лотереєю. 35-річний аргентинець, який вже повісив бутси на цвях, емоційно реагував на успіхи і невдачі рідної колись команди.

Після того, як українець потягнув удар від Матео Ковачіча, Агуеро вилаявся і затулив обличчя руками, відчуваючи, що перемога вислизає з рук команди Гвардіоли. Аргентинець тримався як міг, але після влучного удару Рюдігера зняв кепку і вгатив нею по столі.

Нагадаємо, у півфіналі Луніну і Ко протистоятиме Баварія, яка у своєму матчі пройшла Арсенал Олександра Зінченка.

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