Андрій Лунін своїм виступом у чвертьфіналі ЛЧ проти Ман Сіті (1:1; 4:3 в серії пенальті) вразив навіть прямого конкурента.

Тібо Куртуа продовжує лікувати коліно, даючи українцю шанс виблискувати. Бельгієць лаконічно прокоментував вихід Реала у півфінал завдяки двом сейвам Луніна у післяматчевій серії пенальті.

"Vamoooos!!! Grande Lunin. (Вперед!!! Великий Лунін)", – написав Куртуа у соцмережах.

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Нагадаємо, бельгієць серйозно травмував коліно перед початком сезону і призвів до конкуренції Луніна з Кепою. Андрій її впевнено виграв. Куртуа мав повністю відновитися в березні, але травмував інше коліно. Після операції Тібо пророкували щонайменше 2 місяці реабілітації, а Луніну – роль першого номера до кінця сезону. Втім, Куртуа запевняв, що має повернутись у загальну групу наприкінці квітня.

Нагадаємо, у півфіналі ЛЧ Реал вийшов на Баварію. Перша гра відбудеться у Мюнхені 30 квітня, друга – 8 травня у Мадриді.

Vamoooos!!! Grande Lunin — Thibaut Courtois (@thibautcourtois) April 17, 2024

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