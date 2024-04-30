"Де був Мудрик у матчі з Астон Віллою? Так, ви даєте молодому футболісту час на адаптацію, він приїхав з країни, де йде війна, тому це дійсно психологічно складно, але вже багато часу пройшло...

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Він добре грає за збірну України, забиває голи, але це не працює у Челсі.

До слова, АПЛ повернеться на телеекрани 2 травня матчем Челсі – Тоттенхем. Прогноз на матч від ліцензійного букмекера GGBET: успіх команди Михайла Мудрика оцінюють коефіцієнтом 2,2, а "шпор" – 2,87. Нічия – 4,24. Матч очікується результативним. На стандартний тотал більше (2,5) букмекер GGBET пропонує поставити за 1,3, а на відповідний тотал менше – за 3,4.

Складається враження, що він не уявляє, як треба грати у футбол з усіма його партнерами по команді", – цитує Лебефа The Chelsea Chronicle.

Нагадаємо, у поточному сезоні провів за Челсі 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.

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