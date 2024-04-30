"Здається, Мудрик не уявляє, як треба грати у футбол в Челсі": українець отримав порцію критики від чемпіона світу
Екс-захисник Челсі та збірної Франції Франк Лебеф висловив сумніви щодо ігрових здібностей Михайла Мудрика у лондонській команді.
"Де був Мудрик у матчі з Астон Віллою? Так, ви даєте молодому футболісту час на адаптацію, він приїхав з країни, де йде війна, тому це дійсно психологічно складно, але вже багато часу пройшло...
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Він добре грає за збірну України, забиває голи, але це не працює у Челсі.
Складається враження, що він не уявляє, як треба грати у футбол з усіма його партнерами по команді", – цитує Лебефа The Chelsea Chronicle.
Нагадаємо, у поточному сезоні провів за Челсі 37 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів і віддав 2 асисти.
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