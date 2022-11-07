"В 1/8 фіналу відбудеться реванш попереднього фіналу Ліги чемпіонів. Зустрінуться два клуби з великою історією. Думаю, під час матчів буде електризована атмосфера, це захопливо для фанатів. Ми проведемо ці зустрічі з натхненням. Ми збираємося захистити титул володаря Ліги чемпіонів.

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Ліверпуль – це команда-чемпіон. Вони грають на Енфілді, який жене їх уперед. Це дуже складний суперник, але ми – Реал, і всі знають, що для нас значить Ліга чемпіонів. Другий матч відбудеться на Сантьяго Бернабеу, де нас підтримають фанати. Чемпіонат світу в Катарі повпливає на весь сезон. Подивимося, в якому стані гравці повернуться зі збірних", – цитує Бутрагеньйо Defensa Central.

Нагадаємо, Реалу в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дістався в суперники Ліверпуль. Перший поєдинок відбудеться 14 лютого, а матчі-відповіді – 7 березня. Усі зустрічі розпочнуться о 22:00 за київським часом.

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