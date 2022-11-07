"В 1/8 финала состоится реванш предыдущего финала Лиги чемпионов. Встретятся два клуба с большой историей. Думаю, во время матчей будет электризована атмосфера, это увлекательно для фанатов. Мы проведем эти встречи с воодушевлением. Мы собираемся защитить титул обладателя Лиги чемпионов.

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Ливерпуль – это команда-чемпион. Они играют на Энфилде, который гонит их вперед. Это очень сложный соперник, но мы Реал, и все знают, что для нас значит Лига чемпионов. Второй матч состоится в Сантьяго Бернабеу, где нас поддержат фанаты. Чемпионат мира в Катаре повлияет на весь сезон. Посмотрим, в каком состоянии игроки вернутся из сборных", – цитирует Бутрагеньо Defensa Central.

Напомним, Реалу в 1/8 финала Лиги чемпионов достался в соперники Ливерпуль. Первый поединок состоится 14 февраля, а ответные матчи – 7 марта. Все встречи начнутся в 22:00 по киевскому времени.

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