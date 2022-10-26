Форвард ПСЖ Лионель Месси своим перфомансом в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Маккаби Хайфы установил сразу два результативных достижения.

Месси стал самым старшим игроком в истории Лиги чемпионов (35 лет и 123 дня), который дважды забил и два раза ассистировал в одном поединке, сообщает Opta.

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Также Лео стал первым игроком в Европе, достигшим двузначных показателей голов и ассистов в этом сезоне – 11 забитых мячей и 12 результативных передач.

К слову, даже Холанд уступает аргентинцу – Эрлинг забил 22 гола, но только трижды ассистировал партнерам.

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2 & 2 - Lionel Messi is the oldest player in UEFA Champions League history to both score twice and assist twice in a game (35 years, 123 days). Multifaceted. pic.twitter.com/9ZHTTGx4IL — OptaJoe (@OptaJoe) October 25, 2022