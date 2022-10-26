Заявка на "Золотой мяч": Месси поразительным рекордом запугивает конкурентов, такого не может даже Холанд
Форвард ПСЖ Лионель Месси своим перфомансом в поединке 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против Маккаби Хайфы установил сразу два результативных достижения.
Месси стал самым старшим игроком в истории Лиги чемпионов (35 лет и 123 дня), который дважды забил и два раза ассистировал в одном поединке, сообщает Opta.
ПСЖ – Маккаби Хайфа – 7:2 – видео голов и обзор матча с бенефисом Месси, Неймара и Мбаппе
Также Лео стал первым игроком в Европе, достигшим двузначных показателей голов и ассистов в этом сезоне – 11 забитых мячей и 12 результативных передач.
К слову, даже Холанд уступает аргентинцу – Эрлинг забил 22 гола, но только трижды ассистировал партнерам.
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