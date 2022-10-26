Підопічні Крістофа Гальтьє легко оформили вихід у плей-офф Ліги чемпіонів, розгромивши Маккабі з Хайфи. Дивіться відео голів і огляд поєдинку на "Футбол 24".

Ще в першому таймі ПСЖ зняв усі питання, забивши у ворота їзраїльтян 4 ефектні голи. Дубль в активі Ліонеля Мессі, по разу відзначилися Неймар та Кіліан Мбаппе. Атакувальне тріо парижан просто розірвало своїх суперників. Гості відповіли тільки одним результативним ударом.

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По перерві парижани забили ще тричі. Влучні удари до свого активу записали Солер і Мбаппе, а ще раз ізраїльтяни вразили власні ворота. Щоправда, одного разу забили і у ворота Доннарумми, на кілька хвилин відновивши інтригу.

7:2 – ПСЖ набрав 11 очок і разом з Бенфікою достроково вийшов у плей-офф Ліги чемпіонів. В останньому турі парижани зіграють на виїзді з Ювентусом, який програв 4 із 5-ти матчів і мріє хіба що про вихід у Лігу Європи. У туринців та Маккабі по 3 бали.

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