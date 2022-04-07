"Футбол – гра проста: 22 чоловіки ганяються за м'ячем протягом 90 хвилин, а Бензема завжди забиває", – написала прес-служба Реала у твіттері після перфомансу француза у матчі з Челсі.

Челсі – Реал – 1:3 – відео голів і огляд матчу з хет-триком фантастичного Бензема

Додамо, що в останніх 7 поєдинках за Реал Бензема підтвердив це "правило" – нападник записав до свого активу 13 голів та 4 асисти у цих зустрічах.

У Лізі чемпіонів Карім відзначився вже другим хет-триком поспіль: спочатку забив три м'ячі у ворота ПСЖ у матчі-відповіді 1/8 фіналу, а вчора знищив Челсі в 1/4 фіналу.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ