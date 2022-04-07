Мадридський Реал обіграв чинних переможців ЛЧ в першому чвертьфіналі. Дивіться відео голів і огляд матчу.

Протистояння Челсі – Реал було центральним на стадії 1/4 фіналу Ліги чемпіонів 2021/22. На Стемфорд Брідж гору взяла іспанська команда.

Ще до перерви підопічні Карло Анчелотті отримали комфортну перевагу. В середині першого тайму Карім Бензема оформив дубль. Спершу француз ударом головою відкрив рахунок після пасу Вінісіуса, а за кілька хвилин теж головою втілив у гол навіс Модріча.

Реал завдяки хет-трику Бензема впевнено переміг Челсі у першому чвертьфіналі ЛЧ

Наприкінці першого тайму Кай Хаверц знову ж таки головою скоротив відставання Челсі, але по перерві невтомний Бензема оформив хет-трик. Карім скористався невдалою грою Менді та Рюдігера, вразивши порожні ворота з-за меж штрафного. 1:3 – комфортна перемога Реала і заявка на півфінал.

Матч-відповідь у Мадриді відбудеться у вівторок, 12 квітня.

Челсі – Реал Мадрид – відео гола і огляд матчу 06 04 2022