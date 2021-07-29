"Я говорив напередодні, що гра буде непроста. 1:0 не той рахунок, який гарантує прохід у наступний раунд. Почали мляво. Я попереджав, що не треба сидіти на своїй половині. Потрібно було з перших хвилин дати зрозуміти, що саме ми господарі. Не вийшло, пропустили. Мабуть хлопців це сильно завело.

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А потім у нас було достатньо моментів, а у суперника їх, в принципі, і не було. Я не пам'ятаю гольових моментів біля наших воріт. Ми забили три м'ячі і створили ще достатньо моментів. Задоволений результатом, задоволений грою, задоволений виходом до наступного раунду.

Завдання-мінімум ми виконали. Але про це не треба думати і я сказав хлопцям про це в роздягальні. Ми ще в дорозі – треба йти вперед. Для мене це новинка. Там, куди я дуже хочу і мрію потрапити, дуже цікаво грати", – цитує Вернидуба офіційний сайт Шерифа.

Нагадаємо, у 3-му раунді молдовська команда зіграє проти Црвени Звєзди.

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