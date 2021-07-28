Ліга чемпіонів, 2-й кваліфікаційний раунд, матчі-відповіді

Шериф – Алашкерт – 3:1 (за сумою двох матчів – 4:1)

Голи: Дуланто, 15, Енріке, 23, Тілль, 87 (пен) – Глішіч, 10

Нефтчі – Олімпіакос – 0:1 (0:2)

Гол: Масурас, 15

Клуж – Лінкольн Ред Імпс – 2:0 (4:1)

Голи: Сестор, 18, Сігурьонссон

Галатасарай – ПСВ – 1:2 (2:7)

Голи: Діане, 84 – Мадузке, 37, ван Гінкель, 59

Вилучення: Боскальї, 74 (П)

Лудогорець – Мура – 3:1 (3:1)

Голи: Сотіріу, 4, Маню, 82, Олівейра-Соуза, 90 – Хорват, 64

Юрій Вернидуб подолав ще один кваліфікаційний раунд Ліги чемпіонів. Український фахівець на чолі Шерифа повторно обіграв вірменський Алашкерт вдома. Чемпіон Молдови пропустив швидкий гол, але потім збільшив оберти, створив чимало гольових моментів і ще до перерви оформив камбек.

За інтернаціональну команду Вернидуба відзначилися Дуланто та Енріке, а крапку поставив Тілль. Спокійна перемога Шерифа за сумою двох матчів. Пізніше ввечері Юрій Вернидуб дізнається наступного суперника. Це буде переможець пари Кайрат – Црвена Звезда.

Олімпіакос вдруге здолав Нефтчі й також пройшов у третій раунд кваліфікації. Потужна команда Педру Мартінша обмежилася лише одним голом у ворота азербайджанців.

Галатасарай не зумів реабілітуватися за ганьбу в Нідерландах – тиждень тому віцечемпіон Туреччини пропустив 5 від ПСВ. Сьогодні все йшло до чергової сухої перемоги команди Рогера Шмідта – Гьотце асистував, ван Гінкель забивав. Лише після вилучення у складі ПСВ турки зуміли забити гол престижу.

У наступному раунді побачимо ще одного українця, адже Ігор Пластун разом з Лудогорцем переграв словенську Муру після нульової нічиєї в першому матчі. Багаторічні чемпіони Болгарії швидко вийшли вперед, але по перерві пропустили гол, який міг коштувати Ліги чемпіонів. Лише на останніх хвилинах Лудогорець дотиснув суперника двома м'ячами та пробився далі.

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