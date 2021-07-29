"Я говорил накануне, что игра будет непростой. 1:0 не тот счет, который гарантирует проход в следующий раунд. Начали вяло. Я предупреждал, что не надо сидеть на своей половине. Нужно было с первых минут дать понять, что именно мы хозяева . Не получилось, пропустили. Видимо ребят это сильно завело.

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А потом у нас было достаточно моментов, а у соперника их, в принципе, и не было. Я не помню голевых моментов у наших ворот. Мы забили три мяча и создали еще достаточно моментов. Доволен результатом, доволен игрой, доволен выходом в следующий раунд.

Задачу-минимум мы выполнили. Но об этом не надо думать и я сказал ребятам об этом в раздевалке. Мы еще в пути – надо идти вперед. Для меня это новинка. Там, куда я хочу и мечтаю попасть, очень интересно играть", – цитирует Вернидуба официальный сайт Шерифа.

Напомним, в 3-м раунде молдавская команда сыграет против Црвены Звезды.

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